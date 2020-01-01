La couverture autoportante en fibres-ciment est une solution robuste, durable et sans entretien, plébiscitée pour les bâtiments agricoles, industriels ou artisanaux. Composée d’un mélange de ciment et de fibres minérales, elle résiste naturellement au feu, à la corrosion, aux champignons et aux intempéries, sans traitement chimique. Sa structure permet de couvrir de grandes surfaces sans support intermédiaire, tout en garantissant une bonne étanchéité et un confort thermique. Légère, facile à poser et silencieuse sous la pluie, elle s’adapte aussi bien aux constructions neuves qu’aux rénovations. Certaines versions intègrent des propriétés isolantes pour renforcer les performances énergétiques du bâtiment. Découvrez ici une sélection de couvertures autoportantes en fibres-ciment conçues pour les pros du BTP.