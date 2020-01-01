La couverture autoportante isolée thermiquement combine performance structurelle et efficacité énergétique pour les bâtiments industriels, agricoles ou logistiques. Grâce à sa structure en acier ou en alliage léger intégrant un isolant (laine de roche, mousse polyuréthane, etc.), elle permet de couvrir de grandes surfaces sans appui intermédiaire tout en réduisant les déperditions thermiques. Ce type de couverture est idéal pour respecter les réglementations thermiques, améliorer le confort intérieur et optimiser les consommations énergétiques. Facile et rapide à poser, elle garantit aussi une excellente étanchéité à l’air et à l’eau. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles conçues pour allier isolation, durabilité et gain de temps sur chantier.