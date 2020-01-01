La couverture autoportante préfabriquée en béton est une solution structurelle solide, durable et performante, particulièrement adaptée aux bâtiments industriels, agricoles ou aux entrepôts logistiques. Grâce à ses propriétés mécaniques élevées, elle permet de franchir de larges portées sans appuis intermédiaires, réduisant ainsi le besoin en charpente. Fabriquée en usine, elle garantit une qualité constante, une pose rapide et une excellente résistance au feu, aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes. Ce type de couverture peut également intégrer une isolation thermique ou acoustique selon les besoins du projet. Elle convient parfaitement aux projets à fort enjeu de pérennité et de sécurité. Retrouvez ici une sélection de couvertures autoportantes en béton, conformes aux exigences des professionnels du BTP.