Cuve, citerne, réservoir à fioul

Les cuves, citernes et réservoirs à fioul sont essentiels pour le stockage sécurisé et la distribution de fioul domestique ou industriel sur les chantiers, dans les ERP, ou au sein des réseaux de chauffage. Cette gamme inclut des cuves hors sol, cuves enterrées, réservoirs mobiles, équipés de double paroi, vents de sécurité, vannes anti-débordement et systèmes de contrôle de niveau.

Conçus pour résister à la corrosion, aux conditions climatiques extrêmes et aux exigences réglementaires (ICPE, normes environnementales), ils assurent une manipulation sûre du combustible et une alimentation fiable des chaudières, groupes électrogènes et engins. Disponibles dans différentes capacités, ces réservoirs facilitent l’installation, la maintenance, la gestion des niveaux et réduisent les risques de fuites ou de contamination.