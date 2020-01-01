Cuve, citerne, réservoir, conteneur

Les cuves, citernes, réservoirs et conteneurs sont des équipements de stockage incontournables sur les chantiers, en atelier ou dans les industries. Cette famille regroupe des cuves de collecte, stations de rétention, citerne mobile, conteneurs étanches, cuves antigel, réservoirs pour eau ou produits chimiques, ainsi que des bacs de rétention et palettes spill. Conçus pour répondre aux normes environnementales et aux contraintes de sécurité, ces unités assurent la capacité de stockage adéquate, la gestion des fluides et la prévention des fuites.

Robustes, durables et adaptés à une variété de solutions (fixes, mobiles, enterrées ou hors-sol), elles garantissent une manipulation sûre, un transfert maîtrisé et une résistance aux intempéries et à la corrosion. Polyvalents, ils facilitent l’organisation du chantier, la conformité réglementaire et la valorisation des déchets ou eaux de ruissellement. Explorez des références fiables pour vos besoins de stockage professionnel de liquides.