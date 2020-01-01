Cuve, citerne, réservoir à gaz

Les cuves, citernes et réservoirs à gaz sont essentiels pour le stockage sécurisé et la distribution de gaz (GPL, butane, propane) sur site ou en milieu industriel. Cette famille comprend des cuves enterrées ou hors-sol, citernes modulaires, réservoirs sur châssis mobile, ainsi que des régulateurs, détendeurs et accessoires de sécurité (soupapes, vannes, alarmes). Conçues pour répondre aux normes ATEX et gaz industriel, ces installations garantissent une gestion sûre des gaz sous pression, une résistance aux corrosions et aux fluctuations climatiques.

Adaptées aux applications ERP, chantiers temporaires, industries ou zones rurales non desservies, elles offrent une capacité ajustée selon les besoins, facilitent la maintenance et assurent la continuité d’approvisionnement. Robustes et certifiées, elles contribuent à une logistique gaz optimisée et sécurisée.