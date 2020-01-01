Le décapant pour peinture est conçu pour éliminer les anciennes couches de revêtement avant remise en peinture ou rénovation. Il agit en profondeur pour ramollir ou dissoudre peintures, vernis, laques ou colles, facilitant leur retrait sans abîmer le support. Disponible en version gel, liquide ou écologique, il s’adapte à divers matériaux : bois, métal, béton, plâtre. Certains décapants sont formulés sans solvants nocifs pour limiter les émissions COV et assurer une intervention plus respectueuse de l’environnement. Utilisé en intérieur comme en extérieur, il permet de retrouver un support propre, sec et prêt à être retravaillé. Parcourez ici une gamme complète de décapants professionnels, adaptés aux besoins des chantiers de rénovation et aux contraintes techniques du bâtiment.