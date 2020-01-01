La décapeuse est un engin spécialisé dans le décaissage des sols, utilisé pour retirer les couches superficielles de terre ou de matériaux avant nivellement, fondation ou enrobé. Essentielle dans les chantiers de terrassement, de voirie ou de grandes infrastructures, elle permet de raboter, araser et transporter les matériaux sur de longues distances grâce à son système intégré de lame, benne et éjecteur.

Disponible en versions automotrices ou tractées, la décapeuse optimise le rendement des phases préparatoires du chantier. Sa puissance de traction, sa capacité de chargement et sa rapidité d’intervention en font un allié de taille pour travailler en grande largeur avec précision. Elle réduit les engins nécessaires sur site, améliore l’organisation logistique et assure un sol prêt à être exploité ou stabilisé.