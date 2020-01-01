Démolition par chocs répétés, éclateur

La démolition par chocs répétés et l’usage d’un éclateur hydraulique ou mécanique permettent d’intervenir efficacement sur des structures en béton ou en roche sans recours à des techniques bruyantes ou invasives. Ces solutions sont particulièrement adaptées aux environnements sensibles (sites occupés, travaux en intérieur, zones urbaines) où les nuisances sonores, les vibrations et les projections doivent être maîtrisées.

L’éclateur agit en générant une pression contrôlée dans des forages préalables, provoquant la fissuration et la fragmentation progressive du matériau. Cette méthode garantit précision, sécurité et faible impact environnemental, tout en maintenant une excellente productivité. Idéal pour les travaux de reprise, de curage, ou de démolition partielle, cet outil préserve les structures voisines tout en facilitant l’évacuation des blocs.