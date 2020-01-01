Le matériel de démolition est conçu pour abattre, désagréger et recycler avec efficacité les structures existantes telles que murs, dalles, piliers, enrobés ou bétons armés. Cette famille comprend une gamme complète d’outils : brise-roches, burins, démolisseurs, maillets hydrauliques, scies de démolition, tenailles, broyeurs, compatibles avec pelles, robots ou chariots. Grâce à des accessoires adaptés et des puissances variées, ces équipements assurent un travail précis, rapide et maîtrisé, tout en réduisant les vibrations, les poussières et les nuisances.

Solidité, ergonomie et rapidité d’intervention caractérisent ces solutions, adaptées à toutes les opérations : déconstruction, reprise d’ouvertures, curage ou rénovation lourde. Étanches aux contraintes chantier, ces outils optimisent la sécurité des opérateurs et la rentabilité des interventions.