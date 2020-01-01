Déshumidificateur

L’excès d’humidité dans un bâtiment peut entraîner moisissures, corrosion ou dégradation des matériaux. Les déshumidificateurs permettent de réguler efficacement l’hygrométrie dans les locaux humides, caves, piscines, salles d’archives ou sites industriels. Mobiles ou fixes, à condensation ou à adsorption, ils répondent à des besoins variés en traitement de l’air. En plus d’assurer un meilleur confort, ces équipements prolongent la durée de vie des installations et améliorent leur efficacité énergétique. Retrouvez ici une gamme complète de déshumidificateurs pour préserver durablement la qualité de vos environnements.