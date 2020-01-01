La drague flottante est une machine hydraulique ou mécanique utilisée pour extraire des sédiments, terres ou matériaux immergés dans les rivières, ports, canaux, carrières ou zones côtières. Flottant sur l’eau, cet équipement permet de draguer, pomper, transporter ou déposer les matériaux excavés, tout en garantissant une intervention précise, même en grande profondeur ou dans des zones difficiles d’accès.

Disponible en modèles cutter suction, drague à godets, ou drague aspiratrice, elle s’adapte aux besoins de curage, élargissement de chenaux, aménagements portuaires ou extraction de granulats. La drague flottante assure rendement élevé, faible impact environnemental et sécurité des opérations en milieu aquatique. Elle est indispensable pour maîtriser les volumes de terrassement sous-marin et sécuriser les infrastructures fluviales ou maritimes.