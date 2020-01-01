Echafaudage fixe à tubes et raccords

L’échafaudage fixe à tubes et raccords est une solution traditionnelle, robuste et entièrement modulable, idéale pour les chantiers nécessitant une adaptation sur mesure. Grâce à l’assemblage de tubes en acier et de raccords mécaniques, il s’adapte parfaitement aux configurations complexes, aux hauteurs variables et aux accès difficiles. Utilisé pour la rénovation de façades, la construction neuve ou les structures spéciales, ce système permet d’installer des plateformes de travail sécurisées et conformes aux normes en vigueur. Il supporte des charges élevées et autorise l’ajout d’éléments complémentaires comme garde-corps, diagonales, plinthes ou escaliers. Facile à monter et à démonter avec les bons équipements, il garantit sécurité, flexibilité et durabilité sur tous types de chantiers. Découvrez les solutions disponibles pour vos projets BTP.