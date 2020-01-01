Echafaudage fixe

Les échafaudages fixes sont des structures pérennes conçues pour accompagner les chantiers de construction, rénovation, ravalement ou entretien en toute sécurité. Disponibles en version en acier galvanisé ou aluminium, ils offrent une stabilité renforcée pour le gros‑œuvre, les façades ou les projets multi‑étages. Modulaires et conformes aux normes NF EN 12810/12811, ces échafaudages permettent d’ajouter des plateformes, garde‑corps, plinthes et escaliers pour un environnement de travail sécurisé. Faciles à monter et adaptés aux murs de bâtiment, ils garantissent une répartition homogène des charges et une longévité accrue. Parcourez notre sélection pour choisir l’échafaudage fixe adapté à vos chantiers BTP, combinant robustesse, modularité et sécurité.