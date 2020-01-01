Echafaudage fixe multidirectionnel

L’échafaudage fixe multidirectionnel est conçu pour répondre aux chantiers aux géométries complexes, aux accès difficiles ou aux configurations irrégulières. Grâce à son système d’assemblage par rosettes ou colliers multidirectionnels, il permet de réaliser des structures sur mesure, parfaitement adaptées aux ouvrages d’art, bâtiments historiques, structures industrielles ou chantiers en pente. Polyvalent et conforme aux normes en vigueur, il accepte des charges importantes et intègre facilement garde-corps, planchers, escaliers et consoles. Rapide à monter, il optimise la sécurité des intervenants tout en assurant une stabilité maximale. Utilisé aussi bien pour les accès que pour les postes de travail en hauteur, il constitue une solution fiable, durable et évolutive pour les professionnels du BTP.