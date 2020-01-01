Echafaudage fixe préfabriqué acier ou aluminium

Les échafaudages fixes préfabriqués en acier ou aluminium offrent une solution complète et rapide pour sécuriser vos chantiers en façade : construction, rénovation, gros œuvre. Proposés en modules standard (R200 à cadres H) ou systèmes multidirectionnels (comme M368), ils se distinguent par leur robustesse, leur modularité et leur efficacité de montage. L’acier garantit une grande capacité de charge (200 à 600 kg/m²) et durabilité, tandis que l’aluminium assure légèreté, résistance à la corrosion et facilité d’installation. Ces systèmes standards, compatibles entre eux, permettent d’ajouter garde-corps, plinthes, escaliers et consoles pour adapter au mieux la structure au projet. Conformes aux normes NF EN 12810/12811, ces échafaudages facilitent la logistique, réduisent les temps de montage et offrent un cadre sécurisant pour les opérateurs. Parcourez notre sélection professionnelle pour choisir une solution préfabriquée fiable, modulaire et performante, adaptée à vos exigences chantier.