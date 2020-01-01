Echafaudage roulant

L’échafaudage roulant est une solution mobile et sécurisée pour travailler en hauteur sur les chantiers en BTP. Conçu en acier galvanisé ou aluminium, il offre stabilité, robustesse et légèreté, tout en facilitant le déplacement entre postes de travail. Idéal pour les travaux de façade, peinture, second œuvre ou maintenance, il se monte et se démonte rapidement, limitant les temps d’immobilisation. Équipé de garde-corps, roues verrouillables et planchers antidérapants, il assure la conformité aux normes antichute. Disponible en différentes tailles et configurations, il s’adapte aux hauteurs variables et aux espaces contraints. Parcourez les modèles pour identifier l’échafaudage roulant adapté à vos besoins de performance, de sécurité et de productivité sur chantier.