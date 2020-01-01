Echafaudage roulant en aluminium

Les échafaudages roulants en aluminium sont la solution idéale pour effectuer des travaux en hauteur en alliant légèreté, sécurité et maniabilité. Grâce à leur structure en aluminium anodisé, ils résistent à la corrosion tout en offrant une grande stabilité. Faciles à transporter et à monter, ils disposent de roues pivotantes avec freins, de planchers antidérapants et de garde-corps conformes aux normes de sécurité. Ces échafaudages s’adaptent à différentes hauteurs de travail, jusqu’à 10 mètres, et sont compatibles avec de nombreux accessoires modulaires. Ils conviennent parfaitement aux interventions de second œuvre, à la maintenance, à la peinture ou aux petits travaux de façade. Parcourez notre sélection pour choisir un échafaudage roulant en aluminium performant, léger et sécurisé, adapté à votre environnement de chantier.