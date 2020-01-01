Elément composant de porte, fenêtre et porte-fenêtre

Les éléments composants de portes, fenêtres et portes-fenêtres sont essentiels pour garantir les performances techniques, la durabilité et l’esthétique des menuiseries extérieures. Ils comprennent les dormants, ouvrants, vitrages, joints, ferrures, seuils, parecloses et autres accessoires qui assurent l'étanchéité, l'isolation thermique et acoustique, la sécurité et le confort d'utilisation. Ces composants sont disponibles en divers matériaux tels que le PVC, l'aluminium, le bois ou des solutions hybrides, permettant une adaptation aux exigences spécifiques de chaque projet. Le choix de ces éléments impacte directement la performance énergétique des bâtiments, la facilité de pose et la maintenance des ouvrages. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de composants de menuiserie répondant aux normes en vigueur, adaptés aux constructions neuves comme aux rénovations, pour des menuiseries performantes et durables.​