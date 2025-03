La façade est un élément central de tout bâtiment, tant du point de vue esthétique que fonctionnel. Elle protège contre les intempéries, contribue à l’isolation thermique et acoustique, et joue un rôle clé dans la performance énergétique d'un bâtiment. Les solutions de façades proposées ici sont variées, allant des matériaux traditionnels comme la brique et le béton aux systèmes plus innovants comme les façades ventilées et les revêtements métalliques. Que ce soit pour une construction neuve ou une rénovation, chaque produit est conçu pour répondre aux normes de sécurité, d’isolation et de design. Explorez cette sélection de façades pour trouver celle qui s’adapte à vos projets et améliorez l’efficience énergétique de vos bâtiments tout en valorisant leur esthétique.