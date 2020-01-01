Elément de décoration pour mur, plafond, plancher

Les éléments de décoration pour mur, plafond ou plancher offrent aux professionnels du bâtiment des finitions esthétiques et techniques pour les espaces intérieurs et extérieurs. Tablettes murales, socles, placards décoratifs, panneaux en bois ou plâtre, moulures stylisées ou motifs décoratifs, ces produits combinent design, fonctionnalité et facilité de pose. Adaptés aux projets résidentiels, tertiaires ou culturels, ils permettent d’intégrer rangement, habillage ou mise en valeur dans des ambiances soignées. Préfabriqués ou réalisés sur mesure, ils s’adaptent aux supports (carrelage existant, cloison, plafond suspendu) sans gros œuvre. Parcourez notre sélection d’éléments décoratifs professionnels, alliant utilité, style et durabilité.