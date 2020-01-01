Revêtement de sol et mur

Les revêtements de sol et de mur jouent un rôle fondamental dans la finition des ouvrages, tant pour l’aspect esthétique que pour la performance technique. Que ce soit en neuf ou en rénovation, ils permettent de créer des ambiances, d’assurer la protection des surfaces et de répondre aux contraintes d’usage.

Parquet, carrelage, peinture, papier peint, dalles PVC, enduits techniques : chaque matériau possède ses spécificités en matière de résistance, d’entretien, d’acoustique ou de comportement au feu.

Cette page rassemble une sélection de revêtements muraux et de sols conçus pour les professionnels du BTP, de l’aménagement intérieur et du second œuvre. Des solutions adaptées aux logements, bâtiments tertiaires, ERP ou locaux techniques.