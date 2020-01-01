Elévateur pour handicapés

Les élévateurs pour personnes à mobilité réduite offrent une solution d’accessibilité conforme et sécurisée dans les bâtiments publics, privés ou résidentiels. Compacts, silencieux et faciles à installer, ils permettent de franchir des escaliers ou des différences de niveaux sans nécessiter d'importants travaux. Conçus pour répondre aux normes d’accessibilité, ils améliorent l’autonomie des usagers tout en valorisant l’équipement du bâtiment. Retrouvez ici les modèles adaptés à vos contraintes techniques et architecturales.