Enduit ou crépi pour imperméabilisation

Les enduits et crépis d’imperméabilisation sont des solutions techniques essentielles pour protéger les façades contre les infiltrations d’eau, l’humidité et les intempéries. Appliqués en extérieur, ces revêtements assurent une barrière étanche tout en permettant à la façade de respirer. Ils renforcent la durabilité du bâti et préviennent l’apparition de fissures, moisissures ou dégradations structurelles. Disponibles en versions monocouche, bicouche ou décoratives, ils s’adaptent à tous types de supports (béton, brique, parpaing, pierre…). Certains produits combinent également des fonctions d’imperméabilisation et d’isolation thermique. Faciles à appliquer manuellement ou à la machine, ils sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment. Retrouvez ici une sélection d’enduits et crépis performants pour vos chantiers.