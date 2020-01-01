L’entretien des bâtiments regroupe une gamme complète de solutions pour préserver la durabilité, la sécurité et l’esthétique des ouvrages. Cette famille inclut des produits de nettoyage (détergents, dégraissants), traitements anti-moisissures, hydrofuges, revêtements protecteurs, peintures d’imperméabilisation, ainsi que des accessoires de maintenance (balais, seaux, pompes de lavage). Adaptées aux façades, toitures, sols techniques ou parois intérieures, ces solutions permettent de nettoyer, protéger, rénover ou entretenir efficacement les surfaces bâties.

Robustes, performantes et compatibles avec les normes BTP, elles contribuent à prolonger la vie des matériaux, prévenir les dégradations liées à l’humidité ou aux pollutions, et garantir un environnement sain. Pratiques pour des interventions ponctuelles ou des opérations de maintenance régulière, ces produits offrent rapidité d’action et facilité d’application. Une solution idéale pour valoriser et sécuriser durablement vos bâtiments.