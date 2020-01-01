Nettoyage horizontale, balayeuse, autolaveuse

Les équipements de nettoyage horizontal – balayeuses et autolaveuses offrent des solutions performantes pour entretenir efficacement les espaces industriels, entrepôts et chantiers. Cette famille regroupe des balayeuses mécaniques, balayeuses industrielles motorisées, autolaveuses compactes ou tractées, ainsi que leurs accessoires (brosses, réservoirs, batteries). Conçues pour nettoyer les poussières, débris, boues ou résidus de chantier, elles garantissent des surfaces propres, sécurisées et prêtes à l’usage.

Robustes, simples à prendre en main et adaptées à des surfaces variées (béton, dallage, enrobé), elles accélèrent les cycles d’entretien tout en réduisant la pénibilité manuelle. Idéales pour les zones de stockage, les parkings, les ateliers ou les plateformes logistiques, elles améliorent la productivité, l’hygiène et la sécurité. Sélectionnez des balayeuses et autolaveuses de qualité pour optimiser vos opérations quotidiennes de nettoyage horizontal.