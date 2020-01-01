Epandage d'eaux d'assainissement

L’épandage des eaux d’assainissement est une solution naturelle et économique pour traiter les eaux usées domestiques en assainissement non collectif. Ce système repose sur l’infiltration des effluents prétraités dans le sol, via des tranchées ou des lits d’épandage, permettant une dépollution efficace par filtration naturelle. Destinée aux zones non raccordées au réseau public, cette technique nécessite des équipements adaptés aux caractéristiques du terrain et au volume d’eaux à traiter. Pour les professionnels du BTP, elle offre une réponse fiable, conforme aux exigences sanitaires et environnementales. Cette page regroupe les dispositifs indispensables à la mise en œuvre d’un épandage performant et durable.