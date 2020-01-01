Epingle électrique et thermoplongeur

Les épingles électriques et thermoplongeurs sont des résistances immergées utilisées pour chauffer l’eau dans les chauffe-eau, ballons de stockage ou préparateurs d’ECS. Ces composants jouent un rôle essentiel dans la montée en température rapide de l’eau sanitaire, notamment en appoint ou en remplacement d’une source principale de chaleur. Disponibles en différentes puissances et configurations, ils s’adaptent aux spécificités de chaque installation : environnement calcaire, température de consigne, volume de stockage. Le choix d’un thermoplongeur adapté garantit une bonne efficacité énergétique, une durabilité accrue et une maintenance facilitée. Cette page regroupe une sélection d’épingles électriques et de thermoplongeurs destinés aux professionnels, pour répondre aux exigences de performance, de compatibilité et de sécurité des systèmes de production d’eau chaude.