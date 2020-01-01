Equipement de porte

La famille Équipement de porte propose un ensemble complet de solutions professionnelles pour tous types d’ouvrants : poignées, serrures, paumelles, ferme-portes et accessoires associés. Ces produits permettent de sécuriser, motoriser, ajuster ou embellir des portes intérieures et extérieures, dans les secteurs résidentiel, tertiaire ou industriel. Chaque élément est conçu pour garantir durabilité, performance mécanique et conformité aux normes de sécurité. Les poignées et serrures offrent ergonomie et robustesse, les paumelles facilitent un fonctionnement fluide, et les ferme-portes assurent un retour maîtrisé. Parfaits pour la rénovation comme pour les constructions neuves, ces équipements allient facilité de pose, esthétisme et fiabilité sur chantier. Parcourez les gammes disponibles pour sélectionner les solutions adaptées à vos exigences techniques et design.