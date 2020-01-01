Equipements de désolidarisation

Les équipements de désolidarisation permettent d’éviter la transmission des vibrations, bruits ou contraintes mécaniques entre différents éléments d’un bâtiment. Ils sont utilisés pour séparer les chapes, cloisons, planchers ou équipements techniques des structures porteuses, et ainsi limiter les risques de fissuration, les déperditions acoustiques ou les désordres liés aux mouvements différentiels. Bandes résilientes, joints périphériques, plots antivibratoires ou suspentes acoustiques s’intègrent dans tous types de projets : résidentiel, tertiaire ou industriel. Ces dispositifs contribuent à la performance technique, au confort des occupants et à la durabilité des ouvrages. Retrouvez les solutions adaptées pour améliorer l’isolation et préserver l’intégrité structurelle de vos réalisations.