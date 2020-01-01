Evacuation sous vide

L’évacuation sous vide est une solution innovante pour la gestion des eaux usées ou pluviales dans les bâtiments à configuration complexe, les zones sans pente naturelle ou les projets nécessitant une flexibilité maximale. Ce système utilise une dépression pour aspirer et transporter les effluents jusqu’au point de traitement ou de collecte. Il permet ainsi de réduire le diamètre des canalisations, d’optimiser l’espace et de limiter les travaux de terrassement. Très utilisé dans les bâtiments publics, commerciaux ou industriels, l’évacuation sous vide garantit une mise en œuvre rapide et conforme aux exigences sanitaires. Retrouvez ici une sélection de systèmes fiables et performants, adaptés aux contraintes spécifiques des projets BTP.