Excavateur, scarificateur, tenaille de démolition

Les excavateurs scarificateurs et tenailles de démolition sont des outils indispensables pour déstructurer, recycler et préparer vos chantiers. Cette famille regroupe des excavateurs équipés de scarificateurs, brise-roches, dents de mouton et tenailles hydrauliques ou mécaniques, conçus pour réaliser des démolitions ciblées sur béton, roches, enrobés ou structures métalliques. Ils permettent d’éliminer précisément les matériaux sans vibration excessive ni endommagement des structures adjacentes.

Grâce à leur force de frappe ou de coupe, ces équipements assurent un travail rapide, sécurisé et maîtrisé, en intérieur comme en extérieur. Polyvalents, ils se fixent aux pelles hydrauliques, midi-pelles et chargeurs, et optimisent la productivité en réduisant les rebuts et en facilitant le tri. Adaptés aux opérations de désamiantage, déconstruction partielle ou génie civil, ils garantissent précision, gain de temps et sécurité.