Les explosifs sont utilisés dans le secteur du BTP pour les travaux de terrassement, de démolition contrôlée ou de percement d’ouvrages en roche. Employés dans des contextes très encadrés, ils permettent de fragmenter efficacement les matériaux résistants (béton, roche, granit) là où les méthodes mécaniques atteignent leurs limites. Cette famille de produits comprend les charges explosives, les cartouches, les détonateurs et accessoires associés, conçus pour une mise en œuvre sécurisée et maîtrisée. Leur utilisation est strictement réservée aux professionnels habilités, respectant les normes de sécurité et la réglementation en vigueur (stockage, transport, déclenchement). Les explosifs contribuent à gagner en efficacité sur des chantiers complexes, en optimisant le temps et les moyens matériels. Découvrez ici les solutions explosives techniques dédiées aux travaux spéciaux du bâtiment.