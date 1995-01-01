Les matériaux de base constituent l’essence même de tout projet de construction. Essentiels au gros œuvre, ils garantissent la solidité, la durabilité et la qualité des ouvrages réalisés. Utilisés dès les premières phases du chantier, ils regroupent notamment la pierre, le sable, les liants, les joints ou encore les agrégats.

Pour répondre aux exigences des professionnels du BTP, ces matériaux doivent respecter des normes strictes en matière de performance, de résistance et de mise en œuvre.

Cette page propose une sélection complète de matériaux de base adaptés à tous types de travaux, du terrassement aux fondations, en passant par la maçonnerie. Un point d’entrée incontournable pour choisir les bons produits et garantir la réussite de vos projets de construction.