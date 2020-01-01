Feutre et chape bitumée

Le feutre bitumé et la chape bitumée sont des matériaux classiques mais toujours efficaces pour garantir l’étanchéité des toitures, fondations et ouvrages enterrés. Constitués de bitume armé appliqué sur support, ces produits assurent une protection fiable contre les infiltrations d’eau, les variations thermiques et les agressions extérieures. Leur souplesse, leur facilité de pose et leur bon rapport qualité/prix en font des solutions privilégiées pour les chantiers neufs ou en rénovation. Le feutre bitumé, souvent utilisé en couche intermédiaire, et la chape bitumée, plus épaisse et résistante, peuvent être associés à d’autres systèmes d’étanchéité pour renforcer la durabilité des ouvrages. Sur cette page, découvrez une gamme complète de feutres et chapes bitumés destinés aux professionnels du bâtiment. Des produits techniques pour répondre aux exigences d’étanchéité de vos projets BTP.