Le film chauffant pour vitrage est une solution innovante qui transforme une surface vitrée en source de chaleur par rayonnement. Discret, efficace et facile à installer, il convient parfaitement aux projets architecturaux où l’esthétique prime, tout en assurant un confort thermique optimal. Utilisé en neuf comme en rénovation, notamment dans les logements, bureaux ou vitrines commerciales, ce film limite les pertes de chaleur et prévient la condensation. Il permet également de gagner de l’espace en supprimant les radiateurs classiques. Pour les professionnels du BTP, c’est une alternative technologique pertinente, compatible avec les exigences de performance énergétique. Découvrez ici les solutions de films chauffants adaptées à vos projets.