Filtre air, purificateur d'air

Les filtres à air et purificateurs d'air sont essentiels pour améliorer la qualité de l'air intérieur en éliminant les polluants tels que les particules fines, les allergènes, les composés organiques volatils (COV), les virus et les bactéries. Les filtres HEPA, par exemple, capturent au moins 99,97 % des particules de 0,3 micron, assurant ainsi une purification efficace de l'air. Les purificateurs d'air modernes intègrent souvent plusieurs technologies, comme les filtres à charbon actif pour neutraliser les odeurs et les COV, ou les lampes UV-C pour désinfecter l'air en détruisant les micro-organismes. Ces dispositifs sont utilisés dans divers environnements, notamment les habitations, les bureaux, les établissements de santé et les installations industrielles, pour garantir un air plus sain et réduire les risques liés à la pollution intérieure.