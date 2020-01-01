Filtre antiboue

Les filtres antiboue éliminent les particules en suspension dans les circuits de chauffage, prévenant ainsi l’encrassement des échangeurs, vannes et circulateurs. En retenant les boues ferreuses ou non ferreuses, ces dispositifs améliorent l’efficacité énergétique, prolongent la durée de vie des équipements et limitent les opérations de maintenance. Ils sont particulièrement recommandés dans les installations de chauffage collectif ou les bâtiments anciens. Aimantés ou mécaniques, les filtres antiboue sont un gage de fiabilité pour tous les réseaux hydrauliques du bâtiment.