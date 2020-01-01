Les systèmes de fixation pour revêtement mural sont essentiels pour garantir la tenue, la sécurité et la durabilité des parements de façade, qu’ils soient en bois, métal, fibres-ciment, pierre ou composites. Invisibles ou apparents, mécaniques ou chimiques, ces fixations s’adaptent aux spécificités de chaque matériau et aux contraintes du chantier (pose verticale, isolation extérieure, bardage ventilé…). Elles doivent assurer la résistance aux intempéries, aux variations thermiques et aux charges mécaniques. Le choix du bon système est déterminant pour la pérennité de l’ouvrage et la facilité de pose. Retrouvez ici une sélection complète de fixations techniques (agrafes, visserie, rails, clips, chevilles, etc.) adaptées aux besoins des professionnels du BTP pour la pose de revêtements muraux extérieurs.