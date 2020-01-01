Le fluide caloporteur, frigorigène est un élément essentiel au fonctionnement des systèmes de chauffage, de climatisation et de réfrigération. Utilisé pour transporter la chaleur ou le froid, il assure le transfert énergétique au sein des installations tout en garantissant leur performance. Formulé pour résister aux variations de température et protéger les circuits, il contribue à prévenir la corrosion, le gel et l’usure prématurée des équipements. Disponibles en différentes compositions, les fluides caloporteurs et frigorigènes doivent être choisis en fonction des contraintes techniques et réglementaires propres à chaque chantier. Ils permettent aux professionnels du BTP d’optimiser la fiabilité et le rendement énergétique des systèmes thermiques, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation. Découvrez les solutions proposées pour sélectionner le fluide adapté à vos projets.