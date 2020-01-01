Fluide comprimé ou liquéfié, acétylène, oxygène

Les fluides comprimés ou liquéfiés, tels que l’acétylène, l’oxygène ou l’argon, sont indispensables aux opérations de soudage, coupage, chauffage ou traitement thermique sur les chantiers. Conditionnés en bouteilles sous pression, ces gaz industriels sont utilisés dans le BTP pour alimenter les chalumeaux, torches ou équipements spécialisés. L’oxygène permet la combustion, l’acétylène favorise une flamme très chaude pour le découpage, et d’autres gaz inertes assurent une protection de l’arc lors du soudage. Ces produits doivent être manipulés avec précaution et stockés selon les normes de sécurité. Leur pureté, leur stabilité et leur régularité de débit sont essentielles pour garantir des performances constantes. Retrouvez ici les fluides techniques adaptés aux applications exigeantes de la construction et de la maintenance industrielle.