Fluide et caloporteur pour chauffage central et réfrigération

Les fluides caloporteurs sont essentiels pour le transfert de chaleur dans les systèmes de chauffage central et de réfrigération. Ils assurent le transport de l'énergie thermique entre la source de chaleur et les émetteurs, garantissant ainsi une distribution efficace de la chaleur ou du froid. Les types couramment utilisés incluent l'eau, les mélanges d'eau et de glycol (éthylène ou propylène glycol) pour prévenir le gel, et les huiles thermiques pour les applications à haute température. Le choix du fluide dépend de plusieurs facteurs tels que la température de fonctionnement, la compatibilité avec les matériaux du système, la stabilité chimique et la sécurité environnementale. Une sélection appropriée du fluide caloporteur améliore l'efficacité énergétique, prolonge la durée de vie des équipements et assure la conformité aux normes environnementales.