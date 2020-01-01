Fosse septique, chimique, épurateur

Les fosses septiques, fosses chimiques et épurateurs sont au cœur des dispositifs d’assainissement non collectif. Ils permettent de traiter efficacement les eaux-vannes et eaux grises dans les zones non raccordées au tout-à-l’égout. Qu’il s’agisse de chantiers temporaires, de bâtiments isolés ou d’installations mobiles, ces équipements assurent le prétraitement, la décantation et la neutralisation des eaux usées. Faciles à installer et à entretenir, ils sont conçus pour répondre aux normes sanitaires et environnementales en vigueur. Pour les professionnels du BTP, ces solutions offrent une réponse fiable et économique aux problématiques d’assainissement autonome. Retrouvez ici une sélection de produits adaptés à chaque configuration de terrain.