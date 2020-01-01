Les gants de protection sont indispensables pour garantir la sécurité et la précision des interventions sur les chantiers BTP et industriels. Cette famille regroupe une variété de modèles : gants anti-coupure, gants haute visibilité, gants thermiques, gants souples pour manutention, gants chimie et gants usage général, adaptés aux normes EN 388, EN 420, EN 511 ou EN 374. Chaque type répond à un besoin spécifique : protection contre les chocs, résistance aux coupures, confort thermique ou manipulation d’outils et matériaux.

Conçus pour optimiser la dextérité, le grip et la durabilité, ces gants offrent une prise en main sécurisée, réduisent la fatigue et protègent efficacement les mains des risques de chantier. Fiables et adaptés à l’usage professionnel, ils sont disponibles en plusieurs tailles et épaisseurs. Parcourez notre sélection pour équiper vos équipes avec des gants alliant sécurité, confort et performance quelles que soient les conditions.