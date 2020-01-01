Girouette, épi

Les girouettes et épis de faîtage sont des accessoires de toiture emblématiques, à la fois décoratifs et symboliques. Historiquement installés en haut des toits, ces éléments permettent de personnaliser les bâtiments tout en perpétuant les traditions régionales ou artisanales. La girouette, en plus de son rôle ornemental, indique la direction du vent, tandis que l’épi de faîtage marque souvent la finition du toit. Fabriqués en zinc, cuivre, aluminium ou terre cuite, ces accessoires sont conçus pour résister aux intempéries et au temps. Leur installation valorise l’architecture des maisons anciennes comme des constructions neuves. Disponibles dans de nombreux styles et formes (animaux, flèches, motifs géométriques…), ils apportent une touche d’élégance unique. Découvrez ici une sélection professionnelle de girouettes et épis.