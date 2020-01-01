Glissière, barrière de sécurité routière

Les glissières et barrières de sécurité routière sont des dispositifs de protection essentiels pour garantir la sécurité des usagers sur les routes. Elles jouent un rôle primordial dans la prévention des accidents graves en absorbant les chocs et en redirigeant les véhicules en cas de sortie de route.

Les glissières métalliques et barrières souples sont souvent utilisées pour séparer les voies, protéger les piétons ou dévier les véhicules en toute sécurité. Les glissières en béton, quant à elles, offrent une résistance renforcée dans les zones les plus sensibles, comme les bords de routes ou les ponts.

Conformes aux normes de sécurité routière, ces équipements doivent répondre aux critères de la norme EN 1317, garantissant ainsi leur efficacité en matière de sécurité. Cette page présente une sélection de glissières et barrières de sécurité adaptées aux besoins des professionnels du BTP, des collectivités et des aménageurs d’infrastructures routières pour une gestion optimale des risques sur les voies publiques.