La gratteuse pour décapage ou défonçage est un équipement conçu pour retirer efficacement les couches de revêtement, les résidus de colle, d’enrobé ou les surfaces bétonnées en préparation de rénovation ou réfection. Polyvalente, elle intervient sur sols industriels, parkings, chaussées ou dalles béton, et permet un travail rapide sur grandes surfaces.

Dotée de lames interchangeables, fraises ou tambours, la gratteuse s’adapte à la nature du support et à la profondeur souhaitée. Elle offre un décapage précis et uniforme, limitant les reprises et facilitant la pose d’un nouveau revêtement. Compacte ou autoportée, elle garantit productivité, sécurité et confort d’usage, notamment grâce à des systèmes de réglage de pression et d’aspiration des poussières.