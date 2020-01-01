Grille de protection ouvragée en ferronnerie : une solution alliant sécurité et esthétique pour les ouvertures, vitrines, accès ou espaces sensibles. Réalisées en fer forgé ou en acier, ces grilles assurent une protection efficace contre les intrusions tout en valorisant l’architecture du bâtiment. Les motifs décoratifs, inspirés du style classique, contemporain ou régional, s’intègrent parfaitement aux façades de maisons, commerces ou bâtiments publics. Résistantes, durables et traitées contre la corrosion, elles sont disponibles en modèles standards ou sur mesure. Ces ouvrages s’adressent aux professionnels de la rénovation, du patrimoine et de l’agencement urbain.