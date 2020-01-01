Grille en métal déployé : une solution technique et économique pour la protection, la ventilation ou la décoration de façades, cloisons ou équipements. Fabriquée à partir d’une tôle découpée et étirée, elle présente une structure ajourée résistante, permettant le passage de l’air ou de la lumière tout en assurant une certaine rigidité. Utilisée en bardage, protection de machines, garde-corps ou habillage, elle se décline en différentes mailles, épaisseurs et finitions (acier galvanisé, alu, inox). Facile à poser, elle s’intègre dans les projets industriels, architecturaux ou d’aménagement urbain.