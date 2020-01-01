La grille mobile à enroulement est une solution efficace pour sécuriser les vitrines de magasins, les locaux techniques ou les entrées de parkings tout en conservant la visibilité. Facile à manœuvrer et peu encombrante, elle s’enroule autour d’un axe en partie haute, permettant une ouverture rapide et un gain de place. Disponible en versions motorisée ou manuelle, elle combine robustesse, esthétique et protection contre les intrusions. Ce type de grille est idéal pour les commerces recherchant une sécurité discrète et fonctionnelle.